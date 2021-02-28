هنية: موقف حماس الوحدة الداخلية والاستمرار بنهج المقاومة بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات

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رام الله - دنيا الوطن

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، بعدد من السفراء في العاصمة القطرية الدوحة، ظهر اليوم الأحد، ومعه الإخوة أعضاء المكتب السياسي: د.موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران، وماهر عبيد.



وقد حضر اللقاء كل من السفراء: نور محمد خولوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ومصطفى صوكوكو سفير الجمهورية التركية، وحميد رضا دهقاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفيصل موسى سفير جمهورية جنوب أفريقيا، ورافق السفراء عدد من المستشارين والمساعدين، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



ووضع رئيس الحركة السفراء في صورة تطورات المشهد الفلسطيني والانتخابات النيابية والرئاسية والمجلس الوطني المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة، إضافة للتحديات والمخاطر التي تواجه هذه العملية، والمأمول من الدول بذله لضمان إنجاح الانتخابات بمراحلها الثلاثة.



كما تطرق رئيس الحركة للمخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية، مؤكدا بأن موقف حماس هو الوحدة الداخلية، والاستمرار في نهج المقاومة بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات.



كما استمع رئيس الحركة لمداخلات السادة السفراء ورد على تساؤلاتهم، حيث عبر الضيوف عن سعادتهم بهذا اللقاء، وشكرهم لحماس على هذه الاستضافة.



وفي الختام أطلع هنية السادة السفراء ببدء العملية الانتخابية الداخلية لحركة حماس لتجديد مؤسساتها ومجالسها الشورية والتنفيذية كافة، والتي تعكس حيوية الحركة وفاعليتها.