شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر إغلاق بلدتي عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين ابتداء من صباح غد الاثنين.

وأكد المحافظ في تصريح صحفي أن الإغلاق جاء في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، وفي إطار الجهود المبذولة والمستمرة للحد من تفشيه، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضح أن هذا القرار قابل للتجديد حسب تطورات الحالة الوبائية للحد من تفشي فيروس (كورونا)، كما أنه لا يشمل المخابز والصيدليات.

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