شؤون فلسطينية

قناة (كان): 110 عمال فلسطينيين سيتم تطعيمهم بلقاح (كورونا)

قناة (كان): 110 عمال فلسطينيين سيتم تطعيمهم بلقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن عدد العمال الفلسطينيين الذي ستقوم اسرائيل بتطعيمهم بلقاح (كورونا) المسجد، بلغ 110 آلاف.

واشار بيرغر، إلى أن من بين العمال هناك 80 الفاً يعملون بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، و30 ألفاً يعملون في المستوطنات.

وأكد مراسل القناة الإسرائيلية، أن العمال الفلسطينيين سيتم تطعيمهم عند المعابر أو في المناطق الصناعية.

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