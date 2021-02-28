محافظ سلفيت يصدر قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)



وفيما يلي نص البيان الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك):





أهلنا أحبتنا في محافظة سلفيت، حرصاً منا على سلامتكم وعملاً بمسؤوليتنا الوطنية والمهنية والأخلاقية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، فإننا نؤكد على ما يلي:



1.تمنع كافة مظاهر الزواج وعلى كل شخص يريد الزواج التوجه إلى مبنى محافظة سلفيت للتوقيع على تعهد بعدم اقامة اية مظاهر عامة.



2.كل من يخالف إجراءات السلامة الوقائية ويعرض حياة الآخرين للخطر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية المشددة.



3.على كافة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة وفي حال تكرار المخالفة سوف يعرض نفسه لإجراءات قانونية أشد قسوة.



4.كل من يخضع للحجر المنزلي ويخترق ذلك سيتم إخضاعه للحجر الإلزامي في مركز الحجر المخصص لذلك مع تقديمه للقضاء فيما بعد.





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل، بياناً بشأن تطورات الحالة الوبائية وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا).