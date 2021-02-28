أبو هولي يثمن الدعم الياباني لـ (أونروا) بقيمة 40 مليون دولار

أحمد أبو هولي

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د.أحمد أبو هولي، تبرع اليابان لدعم ميزانية (أونروا) مالياً بقيمة 40 مليون دولار لدعم موازنتها الاعتيادية للعام 2021 .



وقال في بيان صحفي صادر اليوم (الأحد) الدعم المالي المقدم من اليابان سيساهم في استمرار الأونروا في تقديم خدماتها الاساسية في مناطق عملياتها الخمسة لما يقارب لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتمكين (أونروا)، من صرف رواتب موظفيها في الاشهر القادمة .



ولفت الى ان اليابان من المانحين الرئيسيين لـ (أونروا)، ومن الداعمين لعملها في تقديم خدماتها الانسانية للاجئين الفلسطينيين الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الامم المتحدة .



وأضاف: بأن اليابان ساهم في الأعوام الماضية من تمكين (أونروا) من التغلب على ازماتها المالية من خلال تقديم تمويل اضافي لميزانية (أونروا).



واوضح ان اليابان لم تقتصر على دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال تمويل ميزانية (أونروا)، بل من خلال تقديم مساعدات عينية ومستلزمات واجهزة طبية شملت اجهزة ومولدات الأوكسجين واجهز الضغط واسرة طبية واجهزة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة ومواد تعقيم للمخيمات الفلسطينية من خلال دائرة شؤون اللاجئين لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا).



وقال أبو هولي: إن اليابان هو صديق الشعب الفلسطيني، وداعم لحقوقه المشروعة في العودة إلى دياره وتقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



ودعا الدول المانحة والممولة لـ (أونروا) الوفاء بتعهداتها المالية وفي رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل اضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية (أونروا) للعام 2021 للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين .



وأكد بأن دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعمل مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين على حث المانحين على دعم (أونروا) مالياً لتمكينها من القيام بدورها المنوط به وفق التفويض الممنوح له بالقرار 302 .