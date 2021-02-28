قوات الاحتلال تعتقل رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى في سلوان

زهير الرجبي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى، زهير الرجبي، بعد ظهر اليوم الأحد.



وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وإنها اعتقلت الرجبي خلالها.