شاهد: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تطلق أغنية "اسمك بالذهب" للفنانة صابرين كمال

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ضمن سياستها في دعم الحركة الفنية والثقافية، أغنية جديدة للفنانة صابرين كمال بعنوان "اسمك بالذهب"، التي تساهم في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية وإيصال التراث والفلكلور الفلسطيني إلى كل مكان، وتقدم الفنان الفلسطيني بما يستحق من مكانة متقدمة.ويأتي إنتاج هذه الأغنية ضمن مشروع متكامل في دعم الإنتاج الفني والثقافي على كافة الأصعدة، حيث تم تصوير الأغنية بأحدث التقنيات الفنية في عدة مدن وقرى، بهدف إظهار العراقة والتاريخ وجمال الطبيعة الفلسطينية، إضافة لإظهار تمسك الإنسان الفلسطيني بأرضه.بدورها، شكرت الفنانة صابرين كمال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على إنتاج الأغنية، والدعم المتواصل الذي تقدمه للفن الفلسطيني.وقالت إن إنتاج مثل هذه الأعمال يساهم في دعم الفنان الفلسطيني وإظهار جمال فلسطين وتاريخها العريق من خلال مشاهد تصويرية خلابة."اسمك بالذهب" من كلمات الشاعر بيار حايك، وألحان الفنان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ظاهر، وإخراج محمد فرج.