الشرطة توقف المشتبه بهما بدعس شرطي في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد البحث والتحري والمتابعة من قبل شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية على المشتبه بهما بدعس الشرطي يوم أول أمس في جنين، قام أحد المشتبه بهما بتسليم نفسه لجهازالاستخبارات العسكرية في مدينة نابلس والشخص الثاني قام بتسليم نفسه لشرطة المحافظة في جنين.



وأكدت الشرطة، بأنها أوقفت المشتبه بهما تمهيداً لإحالتهما إلى جهات الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهما أصولاً.





رام الله - دنيا الوطناوقفت الشرطة اليوم الأحد، المشتبه بهما بدعس شرطي في جنين.