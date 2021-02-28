جنين: مصرع طفلة (8 شهور) إثر حادث سير دعس



وذكر العقيد لؤي إرزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول طفلة تبلغ من العمر 8 شهور إلى مشفى الرازي إثر حادث سير دعس وقع في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين وقد وصفت إصابتها بالخطرة وقد أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.



وأضاف ارزيقات: بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل فرع شرطة المرور.

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة (8 شهور)، من سكان بلدة سيلة الظهر جنوب جنين مصرعها إثر حادث سير دعس تعرضت له.