جنين: مصرع طفلة (8 شهور) إثر حادث سير دعس
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة (8 شهور)، من سكان بلدة سيلة الظهر جنوب جنين مصرعها إثر حادث سير دعس تعرضت له.
وذكر العقيد لؤي إرزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول طفلة تبلغ من العمر 8 شهور إلى مشفى الرازي إثر حادث سير دعس وقع في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين وقد وصفت إصابتها بالخطرة وقد أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.
وأضاف ارزيقات: بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل فرع شرطة المرور.
لقيت طفلة (8 شهور)، من سكان بلدة سيلة الظهر جنوب جنين مصرعها إثر حادث سير دعس تعرضت له.
وذكر العقيد لؤي إرزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول طفلة تبلغ من العمر 8 شهور إلى مشفى الرازي إثر حادث سير دعس وقع في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين وقد وصفت إصابتها بالخطرة وقد أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.
وأضاف ارزيقات: بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل فرع شرطة المرور.
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