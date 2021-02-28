شؤون فلسطينية

مؤسسة الضمير تنظم نموذج محاكاة صورية للانتخابات الرئاسية بجامعة فلسطين

مؤسسة الضمير تنظم نموذج محاكاة صورية للانتخابات الرئاسية بجامعة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، "نموذج محاكاة صورية للانتخابات الرئاسية في جامعة فلسطين ", وذلك على مدار يومي الأربعاء 24 فبراير 2021 والخميس 25 فبراير 2021، بمشاركة عدد (110) طالب/ة، من طلبة جامعة فلسطين بمدينة غزة، وتأتي هذه الفعالية من ضمن أنشطة مشروع من حقي ان اختار ينفذ بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ضمن مشروع "الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني" الممول من الاتحاد الأوروبي.

بدأت فعاليات المحاكاة الصورية للانتخابات بتقسيم مراحل العملية الانتخابية على يومين، اليوم الأول الأربعاء 24 فبراير 2021 , وقد شمل على المراحل التالية: مرحلة تسجيل الطلبة في سجل الناخبين حيث بلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 115 طالبة وطالبة - نشر أسماء الناخبين – - اختيار المراقبين - فتح باب الترشح (تم اختيار 3 مرشحين للرئاسة– اختيار وكلاء المرشحين – الدعاية الانتخابية).

شمل اليوم الثاني الخميس 25 فبراير 2021 , على المراحل التالية: (عرض البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة – مرحلة الاقتراع حيث بلغ عدد المقترعين 106 طالب وطالبة – مرحلة الفرز – مرحلة اعلان النتائج وفوز أحد المرشحين).

هذا وقد شارك في اختتام فعاليات مبادرة المحاكاة الصورية للانتخابات الرئاسية في جامعة فلسطين كلاً من الأستاذ علاء السكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير، والدكتور محمد أبو الخير ممثل لجنة الانتخابات المركزية، والدكتور كامل مطر والدكتور نائل شلط ممثلين عن جامعة فلسطين والأستاذ محمد البردويل منسق المشروع.

هدفت مبادرة المحاكاة الصورية للانتخابات الرئاسية في جامعة فلسطين، إلى رفع وعي الطلبة بمراحل العملية الانتخابية وتطبيقها من ناحية عملية وحثهم على المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: البند السابع بمجلس حقوق الإنسان لم يعد كافياً والمطلوب عقوبات رادعة على الاحتلال

"الخارجية": البند السابع بمجلس حقوق الإنسان لم يعد كافياً والمطلوب عقوبات رادعة على الاحتلال

قدورة فارس يعلن موقفه النهائي بشأن الترشح للانتخابات التشريعية

قدورة فارس يعلن موقفه النهائي بشأن الترشح للانتخابات التشريعية

&#34;الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية&#34; تكرم مجموعة من الطهاة الفائزين بجوائز محلية

"الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية" تكرم مجموعة من الطهاة الفائزين بجوائز محلية

لجنة الانتخابات المركزية تصدر توضيحاً &#34;مهماً&#34; بخصوص الترشح

لجنة الانتخابات المركزية تصدر توضيحاً "مهماً" بخصوص الترشح

الرجوب: القيادة الفلسطينية تقف لجانب السعودية بمواجهة أية تحديات تحاول النيل من استقرارها

الرجوب: القيادة الفلسطينية تقف لجانب السعودية بمواجهة أية تحديات تحاول النيل من استقرارها

جنين: الشرطة تفض حفل زفاف وتقبض على ثلاثة أشخاصٍ لعدم الالتزام بحالة الإغلاق

جنين: الشرطة تفض حفل زفاف وتقبض على ثلاثة أشخاصٍ لعدم الالتزام بحالة الإغلاق

رياض منصور: مخطط لتفعيل الرباعية الدولية بما يؤدي لفتح آفاق أمام العملية السياسية

رياض منصور: مخطط لتفعيل الرباعية الدولية بما يؤدي لفتح آفاق أمام العملية السياسية

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية&#34; تكرم مجموعة من الطهاة الفائزين بجوائز محلية

"الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية" تكرم مجموعة من الطهاة الفائزين بجوائز محلية

مؤسسة الضمير تنظم نموذج محاكاة صورية للانتخابات الرئاسية بجامعة فلسطين

مؤسسة الضمير تنظم نموذج محاكاة صورية للانتخابات الرئاسية بجامعة فلسطين

جنين: الشرطة تفض حفل زفاف وتقبض على ثلاثة أشخاصٍ لعدم الالتزام بحالة الإغلاق

جنين: الشرطة تفض حفل زفاف وتقبض على ثلاثة أشخاصٍ لعدم الالتزام بحالة الإغلاق

رياض منصور: مخطط لتفعيل الرباعية الدولية بما يؤدي لفتح آفاق أمام العملية السياسية

رياض منصور: مخطط لتفعيل الرباعية الدولية بما يؤدي لفتح آفاق أمام العملية السياسية

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية

جنين: الرجوب يحذر من خطورة الوضع الوبائي في المحافظة

جنين: الرجوب يحذر من خطورة الوضع الوبائي في المحافظة

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين وتتلف مركبات غير قانونية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين وتتلف مركبات غير قانونية

الخليل: 97% نسبة الإشغال في مشفى دورا الحكومي

الخليل: 97% نسبة الإشغال في مشفى دورا الحكومي

منوعات

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

باستخدام عربة عسكرية.. &#34;مهند التركي&#34; يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

باستخدام عربة عسكرية.. "مهند التركي" يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم &#34;الصباحية&#34;

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم "الصباحية"

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

عربي

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض