مؤسسة الضمير تنظم نموذج محاكاة صورية للانتخابات الرئاسية بجامعة فلسطين



بدأت فعاليات المحاكاة الصورية للانتخابات بتقسيم مراحل العملية الانتخابية على يومين، اليوم الأول الأربعاء 24 فبراير 2021 , وقد شمل على المراحل التالية: مرحلة تسجيل الطلبة في سجل الناخبين حيث بلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 115 طالبة وطالبة - نشر أسماء الناخبين – - اختيار المراقبين - فتح باب الترشح (تم اختيار 3 مرشحين للرئاسة– اختيار وكلاء المرشحين – الدعاية الانتخابية).



شمل اليوم الثاني الخميس 25 فبراير 2021 , على المراحل التالية: (عرض البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة – مرحلة الاقتراع حيث بلغ عدد المقترعين 106 طالب وطالبة – مرحلة الفرز – مرحلة اعلان النتائج وفوز أحد المرشحين).



هذا وقد شارك في اختتام فعاليات مبادرة المحاكاة الصورية للانتخابات الرئاسية في جامعة فلسطين كلاً من الأستاذ علاء السكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير، والدكتور محمد أبو الخير ممثل لجنة الانتخابات المركزية، والدكتور كامل مطر والدكتور نائل شلط ممثلين عن جامعة فلسطين والأستاذ محمد البردويل منسق المشروع.



هدفت مبادرة المحاكاة الصورية للانتخابات الرئاسية في جامعة فلسطين، إلى رفع وعي الطلبة بمراحل العملية الانتخابية وتطبيقها من ناحية عملية وحثهم على المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات.



رام الله - دنيا الوطننظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، "نموذج محاكاة صورية للانتخابات الرئاسية في جامعة فلسطين ", وذلك على مدار يومي الأربعاء 24 فبراير 2021 والخميس 25 فبراير 2021، بمشاركة عدد (110) طالب/ة، من طلبة جامعة فلسطين بمدينة غزة، وتأتي هذه الفعالية من ضمن أنشطة مشروع من حقي ان اختار ينفذ بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ضمن مشروع "الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني" الممول من الاتحاد الأوروبي.