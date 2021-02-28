لجنة الانتخابات المركزية تصدر توضيحاً "مهماً" بخصوص الترشح

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها ومنذ بدء التحضير للانتخابات الفلسطينية 2021، تتلقى العديد من الاستفسارات والأسئلة من المواطنين ومن مختلف الفصائل الوطنية والقوائم التي تنوي الترشح للانتخابات التشريعية، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال.



وتشير اللجنة وفق توضيح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى في هذا الصدد إلى أن اللجنة تنشر عبر موقعها الالكتروني الكثير من المعلومات التفصيلية حول آليات وشروط الترشح، ويمكن للمعنيين الاطلاع عليها.



وأضافت: بأن اللجنة ستنشر المزيد من المعلومات التي ستجيب على كل الاستفسارات، على موقعها الالكتروني وعبر وسائل الاعلام بعد انتهاء مرحلة النشر والاعتراض.



وتؤكد لجنة الانتخابات أنها تنشر هذه المعلومات كجزء من مسؤوليتها وعملها، ولإعطاء المعنيين فرصة كافية للاطلاع على هذه الإجراءات تحضيراً لمرحلة الترشح المقررة في العشرين من شهر آذار/ مارس المقبل. علماً بأن هذه الإجراءات المنشورة مستندة إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته السارية.