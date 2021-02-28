الرجوب: القيادة الفلسطينية تقف لجانب السعودية بمواجهة أية تحديات تحاول النيل من استقرارها



وأشارت الوزارة، إلى أن "حكومة المملكة، ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أية تحديات تحاول النيل من استقرارها وأمنها، وأية محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "نؤكد تأييدنا للبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية السعودية، وثقتنا بالقضاء السعودي".وقالت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة، إنها تابعت ما تم تداوله، بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به، بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.