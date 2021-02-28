جنين: الشرطة تفض حفل زفاف وتقبض على ثلاثة أشخاصٍ لعدم الالتزام بحالة الإغلاق



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، وبمساندة الأجهزة الأمنية، فضت حفل زفاف في إحدى بلدات المحافظة، وقبضت على ثلاثة أشخاصٍ من أصحاب المحال التجارية؛ لعدم الالتزام بحالة الإغلاق المعلنة عنها من قبل الحكومة وتحرير 162 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات، وإغلاق ستة محال تجارية لمخالفة حالة الطوارئ.



وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية، التي تمر بها البلاد، ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة، حفل زفاف، وقبضت على ثلاثة أشخاصٍ؛ لعدم الإلتزام بحالة الإغلاق العامة في جنين.