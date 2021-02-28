رياض منصور: مخطط لتفعيل الرباعية الدولية بما يؤدي لفتح آفاق أمام العملية السياسية

رياض منصور

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، بأن جلسة مفتوحة لمجلس الامن الدولي ستعقد في آذار/ مارس المقبل، وسيتم تقديم التقرير الفصلي حول قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشيراً إلى أنه سيكون للمرة الاولى تقديم هذا التقرير في عهد الادارة الاميركية الجديدة.



كما أعلن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأحد، أن جلسة اخرى لمجلس الأمن ستعقد في نيسان/ أبريل المقبل وستكون برئاسة فيتنام وسنرى حينها إذا كان هناك تقدم في العملية السياسية وفق ما اعلنته الادارة الاميركية في جلسة المجلس في السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي.



وبخصوص الرباعية الدولية أوضح منصور، انه سيتم الاجتماع قريبا مع الطرف الأخير من الرباعية الدولية وهي الولايات المتحدة لتفعيلها على المستوى الوزاري بما يؤدي لفتح آفاق امام عملية سياسية جدية توصل الى تطبيق رؤية السيد الرئيس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام.



وبين منصور، ان هناك مخططا لتفعيل الرباعية على المستوى الوزاري وبعد ذلك توسيع الرباعية لتكون رباعية زائد لتجتمع مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كل على حدة.