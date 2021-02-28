سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص؛ لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، وتنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة عنها.



وقامت الشرطة، بإغلاق 23 محلاً تجارياً، وفضت تجمعاً لحفلي زفاف، وبيت عزاء، وإغلاق مقهى في المحافظة، وقامت بتحرير 282 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة مخالفات سلامة عامة، وأغلقت محلات تجارية، وفضت تجمعاً لحفلي زفاف، وبيت عزاء، وأغلقت مقهى لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق بمحافظة سلفيت.