جنين: الرجوب يحذر من خطورة الوضع الوبائي في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب من خطورة الوضع الوبائي في المحافظة خلال الموجة الجديدة لفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن الفيروس أصبح يصيب جميع الفئات العمرية وبشكل اسرع سيما بين الشباب والأطفال الذين أصبحوا عامل نقلٍ للعدوى.



واعتبر الرجوب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأحد، أن بدء مشفى جنين الحكومي باستقبال عدد كبير من الاصابات منذ ثلاثة أيام مؤشرٌ آخر على موجة جديدة أشد خطورة من سابقاتها، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية من قبل المواطنين للحد من الانتشار السريع للفيروس.



الى ذلك اشار الرجوب إلى أن اغلاق بلدة الزبابدة في المحافظة حتى الاربعاء القادم جاء نظرا للارتفاع الكبير في عدد الاصابات والذي تجاوز 65 إصابة، لافتا أن القرار اتخذ بناء على توصية مديرية الصحة بالتشاور مع الهيئات المحلية.