الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين وتتلف مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة المحافظة، قبضت على 38 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم 118 مذكرة قضائية، وأتلفت 25 مركبة غير قانونية في الخليل.



وأكدت الشرطة، تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين وفق المقتضى القانوني، بالإضافة لتحرير مخالفات لأصحاب المركبات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على 38 مطلوباً للعدالة، وأتلفت 25 مركبة غير قانونية في الخليل.