شؤون فلسطينية

الخليل: 97% نسبة الإشغال في مشفى دورا الحكومي

الخليل: 97% نسبة الإشغال في مشفى دورا الحكومي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مشفى دورا الحكومي لعلاج (كورونا)، د. محمد ربعي: إن نسبة الإشغال في المشفى، ارتفعت إلى 97 %، محذراً من خطورة ارتفاع الإصابات، خلال الموجة الحالية للفيروس، لاسيما بين الأطفال والشباب.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المشفى، وصل لـ 54 حالة، منها 18 في العناية المكثفة، و12حالة متوسطة، و30 في مختلف الأقسام الأخرى.

وحذر الربعي من خطورة هذه الموجة، التي دخلت المرحلة الثالثة، حيث أصابت فئات عمرية صغيرة، وحصول التهابات حادة لديهم، ووجود أعداد كبيرة من المراجعين لقسم الطوارئ بشكل عائلي، وسرعة تدهور الوضع الصحي للمرضى، إضافة إلى أن (كورونا) أصبحت منتشرة لدى الفئات العمرية الشابة والأطفال بشكل أكبر.

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