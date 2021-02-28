الشرطة تضبط كيلوغرام من مواد يشتبه أنها مخدرة بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال المتابعة المستمرة لتجار ومروجي المخدرات وبناءً على معلومات وردت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة حول حيازة شخص لكمية من المواد التي يشتبه أنها مخدرة وأنه يقوم باستغلال مكان عمله في سبيل ترويج وبيع هذه المواد.



وأضافت: على الفور تحركت قوة من الفرع تساندها قوة من مركز شرطة الرام وشرطة المحافظة إلى مكان عمله في إحدى معارض بيع المفروشات في البلدة والقبض عليه.



وبتفتيشه وتفتيش مكان عمله تم ضبط مادة يشتبه أنها القنب الهندي المصنع المخدر بلغ وزنها (كيلوغرام) وضبط 11حبه يشتبه أنها من نوع حبوب الأكستازي المخدرة.



وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الشرطة اليوم من ضبط كيلوغرام من مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي المخدر بحوزة أحد تجار ومروجي هذه المواد في بلدة عناتا شرقي القدس.