القدس: تحذيرات من تفشي فيروس (كورونا) مع الطفرات الجديدة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

جدد مدير صحة القدس، د خالد شيحة، تحذيره من تفشي فيروس (كورونا) لاسيما مع الطفرات الجديدة، خاصة البريطانية بغض النظر عن وجود أعراض مختلفة أم لا، لافتاً أن هذه الطفرة انتشرت منذ بداية الشهر الجاري.



وقال شيحة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد: إنه تم تسجيل سبع وفيات بفيروس (كورونا) في القدس المحتلة، يوم أمس، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة، مشيراً لتضاعف أعداد الإصابات في صفوف الطلبة والكوادر الطبية في ظل افتقار ضواحي القدس لمشفى خاص بها، الأمر الذي يضيف معاناة في توجيه هذه الحالات للمشافي.



ولفت شيحة، إلى أن أربعة مصابين بفيروس (كورونا) من ضواحي القدس، كانوا ينتظرون منذ أمس لاستيعابهم في مجمع فلسطين الطبي، معوّلا بالسياق على تقيد المواطنين بالاجراءات، وكذلك وصول اللقاحات؛ لتخفيض عدد الاصابات.