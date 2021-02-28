شؤون فلسطينية

"الزراعة" تطلق حملة التحصين الشاملة ضد طاعون المجترات الصغيرة والحمى المالطية بالضأن والماعز

"الزراعة" تطلق حملة التحصين الشاملة ضد طاعون المجترات الصغيرة والحمى المالطية بالضأن والماعز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، انطلاق حملة التحصين الشاملة، ضد مرضي طاعون المجترات الصغيرة والحمى المالطية في الضأن والماعز لعام 2021، حيث باشرت كوادر جهاز الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية التابعة لها في المحافظات بتنفيذ حملة التحصين الشاملة والتي تنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  (فاو) مجاناً، إضافة لتعريف الحيوانات المحصنة وتمييزها لتفريقها عن الحيوانات غير المحصنة عند تنفيذ حملات أو أنشطة بيطرية أخرى في المستقبل.

وأطلق الحملة، وزير الزراعة رياض العطاري، من قرية المغير شرق رام الله، مؤكداً أنها تهدف بالأساس إلى دعم الثروة الحيوانية وتطويرها.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، اختارت قرية المغير لأسباب عديدة أولها: أن هذه المنطقة تربي الثروة الحيوانية، وهذا الموقع هو موقع مواجهة مع المستوطنين والاستيطان الإسرائيلي، وعلى هذه الأرض استشهد أخانا القائد زياد أبو عين، ولذلك وجودنا اليوم، هو تأكيد على دعمنا لمزارعينا في التصدي لعمليات الاستيطان، التي تتعرض لها هذه الأرض.

وأضاف العطاري، أن هذه الحملة تأتي انسجاماً مع "الاستراتيجية العالمية للقضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة في العالم بحلول عام 2030"، وتنفيذا للخطة الوطنية للسيطرة على مرض طاعون المجترات الصغيرة المقرة.

وقد قدم مكتب الصحة الحيوانية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة 900 الف جرعة من لقاح طاعون المجترات الصغيرة كمنحة مشكورة لفلسطين، وبالتالي سيصرف كلا اللقاحين لكافة قطعان الضأن والماعز مجاناً (علماً بأن لقاح الطاعون كانت تصرف الجرعة الواحدة منه سابقاً بسعر 1 شيكل/ للجرعة، في حين تبلغ كلفة شراء الجرعة الواحدة من لقاح الحمى المالطية 3.5 شيكل، وستستمر الحملة لغاية 1/7/2021.

ومن المتوقع، أن تشمل حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة 900 ألف راس من الضأن والماعز، في حين ستستهدف حملة التحصين ضد مرض الحمى المالطية 400 الف رأس من الضأن والماعز. 

وأشار العطاري، الى أن وزارة الزراعة قامت بتزويد المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة) بما تحتاجه من اللقاحين، كي يتزامن تنفيذ الحملتين في شقي الوطن.

وقد دعت وزارة الزراعة كافة مربي الضأن والماعز لمراجعة دوائر الخدمات البيطرية في مناطقهم من اجل تنسيق وترتيب حصولهم على الخدمة، والتعاون مع الفرق الميدانية وكوادر الخدمات البيطرية وتسهيل تنفيذ التحصين وفق التعليمات الفنية المعتمدة من اجل إنجاح الحملة، ولوقاية أغنامهم من الأمراض الوبائية والمعدية، بما يعود عليهم بالنفع ويحقق لهم العائد المادي المرجو من جهة، وبما يضمن سلامة المنتجات الحيوانية وصحة المستهلك من جهة اخرى.

وقد شارك في إطلاق الحملة، وكيل مساعد القطاع الفني م. أمجد صلاح، ومدير عام الخدمات البيطرية وصحة الحيوان، الدكتور إياد العدرة، ومدير عام مديرية زراعة رام الله والبيرة، م. أحمد لافي، ومدير بيطرة رام الله الدكتور أمين أبو ستة.

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