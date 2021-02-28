"التعليم العالي" "والقدس المفتوحة يبحثان التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ. د . محمود أبو مويس، يوم الأحد الموافق 28/2/2021م، رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.وبحث الطرفان عددًا من القضايا الأكاديمية، وفي مقدمتها سبل توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى العمل لتطويرالتعليم العالي في فلسطين، ومواءمته لمتطلبات العصر.وأشاد أبو مويس، بالدور الذي تلعبه جامعة القدس المفتوحة في الحياة التعليمية في فلسطين، مشيراً إلى أنها أثبتت كفاءتها وتقدمها في مجالات مختلفة وفي مقدمتها توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، حتى باتت الجامعة نموذجاً يحتذى عربياً ومحلياً في تكييف أنظمتها التعليمية العصرية مع مختلف الظروف، وهو ما تجلى خلال جائحة (كورونا) إذ أثبتت الجامعة من خلالها فلسفتها التعليمية القائمة على التعليم المدمج قدرتها علىالتعامل مع الأزمات بمنتهى الحكمة والاقتدار.بدوره، شكر عمرو وزير التعليم العالي والبحث العلمي على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن جامعة القدس المفتوحة جامعة الوطن على أتم الجهوزية دوماً للتعاون مع الوزارة والمؤسسات البحثية والأكاديمية والوطنية للارتقاء بواقع التعليم العالي الفلسطيني.ونوه عمرو بأن جامعة القدس المفتوحة تجسد حلم القادة الكبار وفي مقدمتهم الشهيد الراحل ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي لم يألُ جهداً في دعم مسيرة الجامعة على المستويات كافة.وأشاد عمرو بالجهود التي يبذلها وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي أ. د . محمود أبو مويس لإصلاح واقع التعليم العاليفي فلسطين، وفتح أفق جديدة لتطويره.