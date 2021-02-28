يُعطى بجرعة واحدة.. الصين توافق بشروط على لقاح مؤتلف مضاد لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

منحت إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية، موافقة سوقية مشروطة للقاح مؤتلف مضاد لمرض فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19) يعطى بجرعة واحدة فقط.



ويعد هذا اللقاح الذي طوره فريق بحثي بقيادة تشن وي، الأكاديمية في الأكاديمية الصينية للهندسة والباحثة في معهد الطب العسكري التابع لأكاديمية العلوم العسكرية، أول لقاح صيني معتمد لـ(كوفيد-19) يعتمد على الفيروس الغدي باعتباره ناقلا لإيصال جين البروتين الشائك لفيروس (كورونا) إلى الجسم.



ويستهدف اللقاح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على (18 عاماً)، ويمكن نقله وتخزينه في درجة حرارة تتراوح ما بين درجتين إلى 8 درجات مئوية.



ويُظهر اللقاح فعالية بنسبة 65.7% في الوقاية من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض، وفعالية بنسبة 90.98% ضد حالات الإصابة المصحوبة بأعراض شديدة، في تحليل مؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية العالمية، وفقا لتقارير إعلامية.



وفي المجموعة الفرعية الباكستانية، تبلغ فعالية اللقاح في الوقاية من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض 74.8 بالمئة، و100 بالمئة في الوقاية من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض شديدة.