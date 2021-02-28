طالع: "الداخلية" بغزة تُعلن عن كشف جديد وآلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، كشفاً جديداً، بالإضافة إلى آلية السفر عبر (معبر رفح)، ليوم غد الاثنين.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السفر غداً سيكون للمتبقين من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه (2021/6).وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، وإجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد، اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.وقالت: إن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) من الكشف الجديد، غداً الاثنين بدءاً من الساعة 9 صباحاً، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.