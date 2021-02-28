فلسطين تُسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

سجلت فلسطين، اليوم الأحد، ارتفاعاً كبيراً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، مقارنة بعدد الوفيات، الذي تم تسجيله أمس السبت.





يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 وفاة، و1911 إصابة جديدة بالفيروس، و956 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية.





وكانت فلسطين، سجلت أمس تسع وفيات فقط، ونحو 1600 إصابة بالفيروس.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: في كل من: قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، الخليل 2، نابلس 2، أريحا 1، سلفيت 5، طولكرم 1، رام الله 1، بيت لحم 1، طوباس 1، وفي قطاع غزة حالة وفاة واحدة، وفي مدينة القدس 6 وفيات.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: قلقيلية 70، ضواحي القدس 103، الخليل 353، نابلس 197، أريحا والأغوار 41، سلفيت 72، طولكرم 103، رام الله والبيرة 449، بيت لحم 128، جنين 70، طوباس 29، وفي قطاع غزة 88، وفي مدينة القدس 208.



وأضافت: بأن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية 49، الخليل 27، نابلس 48، أريحا والأغوار 16، سلفيت 117، طولكرم 30، رام الله والبيرة 285، بيت لحم 115، جنين 21، طوباس 9، وفي قطاع غزة 100، وفي مدينة القدس 136.



وبينت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة لوجود 117 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن