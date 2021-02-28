"الاقتصاد": 12 منشأة صناعية تباشر عملية الإنتاج وتسجيل 202 شركة الشهر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن 12 منشأة صناعية حصلت على رخصة تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج، تتركز معظمها في قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات المعادن، وتوفر 120 فرصة عمل مباشرة.



وبين التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد، تسجيلها ثماني منشآت صناعية جديدة برأسمال قدره (3.2 مليون دولار)، لأغراض الحصول على رخصة إقامة منشأة صناعية، تركزت في محافظات: الخليل، والقدس، وسلفيت، ونابلس، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، ورام الله والبيرة.



وتوزعت المنشآت الصناعية على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، واستحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الكبرى وبنسبة 70.0% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.3%، ومن ثم صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.9%، وصناعة الأثاث بنسبة 1.8% من قيمة رأس المال.



ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، ويعمل فيه نحو 20,710 مؤسسات صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليارات دولار أميركي في قطاعات (المنتجات الغذائية، والمشروبات، والملابس، والصناعات الجلدية، والمنتجات الورقية، والكيماويات، والأدوية، والمنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.



من جهة أخرى، سجلت الوزارة خلال الشهر الماضي 202 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 34.3 مليون دولار أميركي، حيث شهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر كانون الثاني/يناير 2021 انخفاضا بنسبة 40.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 31.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2020.