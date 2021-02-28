حركة حماس تنعى الداعية نبيل البشتاوي





وفيما يلي نص البيان:



تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأستاذ الفاضل الداعية الشيخ نبيل البشتاوي (أبو حسان)، والذي وافته المنية في مدينة نابلس.



إننا إذ ننعى الأستاذ الداعية نبيل البشتاوي، نستذكر تاريخًا عطرًا من الدعوة والجهاد في سبيل الله، فهو من الرعيل الأول للإخوان المسلمين في فلسطين، وكان من مؤسسي الحركة والمبعدين لمرج الزهور، كما كان صاحب فضل في تربية الأجيال على الدعوة إلى الله، والانتماء للأوطان.



نتقدم بالتعزية من عائلة الفقيد ومحبيه وأهالي نابلس جبل النار، وإن الوفاء للفقيد، يكون بالثبات على الحق، والسير في طريق الدعوة والجهاد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، بيان نعي ومواساة، بوفاة الداعية الشيخ نبيل البشتاوي (أبو حسان) في نابلس.