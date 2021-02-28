منظمة حزب الشعب في مدينة قلقيلية تعقد مؤتمرها

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت منظمة حزب الشعب الفلسطيني في مدينة قلقيلية، أمس الجمعة، مؤتمرها، وانتخبت هيئاتها القيادية الجديدة، بحضور حشد من رفاق ورفيقات الحزب في المدينة.



كما حضر المؤتمر، سهيل السلمان، عضو المكتب السياسي للحزب، ومسؤول التنظيم، الذي أكد على أهمية عقد المؤتمرات في جميع المواقع، كاستحقاق لعقد المؤتمر العام للحزب، الذي سيعقد في شهر نيسان/ إبريل من العام الجاري.



وأضاف سلمان: بأن التحضيرات لعقد المؤتمر العام للحزب جارية لتعزيز الحياة الديمقراطية والتنظيمية في داخل الحزب لانتخاب قيادة جديدة تكون قادرة على حماية وضمانة الحقوق الاجتماعية والديموقراطية لأبناء شعبنا ولطبقاته المسحوقة وضمانة لحقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.



كما تحدث الرفيق سلمان، عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وضرورة المشاركة في هذه الانتخابات لتعزيز الشرعية الفلسطينية، وإعادة حقوق شعبنا الديمقراطية ضمن برنامج يلبي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لشعبنا، مضيفاً على ضرورة خوض الانتخابات التشريعية في قائمة تضم قوى اليسار الفلسطيني للوقوف الى جانب فئات شعبنا وحقوقه.



وجرى نقاش حول عدة قضايا تنظيمية لاحياء العمل الحزبي واعادة الحياة التنظيمية في مختلف القطاعات الحزبية وتمثيلها في الهيئات القيادية العليا، وضرورة تعزيز دور القطاعات الحزبية وتمثيلها في المؤتمر العام والقيادة، كما تطرق الحضور لموضوع الجائحة وضرورة المشاركة في كل حملات التوعية للوقاية من الفايروس وضرورة تلقي اللقاحات، كما سلم الحضور رسالة للرفيق سلمان بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية وفق قائمة يسارية تناضل من اجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لشعبنا وحماية المشروع الوطني نتيجة الاخطار المحدقة بقضيتنا، وضرورة تعزيز ومشاركة الشباب في صنع القرار كونهم خط الدفاع الاول عن قضيتنا.



في نهاية المؤتمر، جرى انتخاب قيادة جديدة لمحلية مدينة قلقيلية في أجواء ديمقراطية، تمثل محتلف القطاعات الحزبية، مؤكدين على ضرورة عقد المؤتمر العام في موعده، وانتخاب قيادة جديدة لتعزيز الحياة التنظيمية والديمقراطية في كافة الأطر الحزبية.