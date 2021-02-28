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شؤون فلسطينية

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج بـ 1.51% خلال يناير

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج بـ 1.51% خلال يناير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا مقداره 1.51% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة مع شهر كانون الأول 2020، وبلغ الرقم القياسي العام 93.45 خلال شهر كانون الثاني/يناير 2021 مقارنة بـ94.89 خلال شهر كانون الأول/يناير 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل انخفاضا مقداره 1.67%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 92.89 خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بـ94.47 خلال شهر كانون الأول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.76 خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بـ98.83 خلال شهر كانون الأول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضا مقداره 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 16.93%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضروات وبلغ متوسط سعر الزهرة 1.01 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف 1.03 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 1.36 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 1.84 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 5.39 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 2.84 شيقل/كغم، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 11.81%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.30%، وذلك لانخفاض سعر الأفوكادو ليبلغ بالمتوسط 3.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.32 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.81%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 14.92 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم صوص عمر يوم 2.33 شيقل/كغم.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال شهر كانون الثاني 2021، واستقر الرقم القياسي على 97.79 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 4.80%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 2.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.22%، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 5.94%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 2.85%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.22%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.08%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.68%، رغم من انخفاض أسعار المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 5.88%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 4.27%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.58%.

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