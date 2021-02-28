الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

بشر الخصاونة والعاهل الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

كلف رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، بإدارة وزارة الداخلية، فيما تم تكليف وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور أحمد الزيادات، بإدارة وزارة العدل.



يأتي ذلك، بعدما أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن رئيس الوزراء، طلب من وزيري الداخلية والعدل، تقديم استقالتيهما من الحكومة لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا).