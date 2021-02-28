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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 153 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى، صباح اليوم الأحد، بعد دعوات كبيرة للاقتحام من قبل الجماعات المتطرفة، حيث انطلقت الاقتحامات من باب المغاربة على شكل مجموعات متفرقة.



ووزعت ما تسمى جماعات المعبد الإسرائيلية، أمس السبت، ملصقاً عبر مجموعاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دعت من خلاله اقتحام مركزي للمسجد الأقصى، وبأعداد كبيرة، وطالبت الدعوات بأن يكون الاقتحام على شكل اقتحام احتفالي (كرنفالي)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.