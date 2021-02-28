طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)













غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 55178 إصابة.