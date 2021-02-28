دولي

باكستان تُعلق على التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

باكستان تُعلق على التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الخارجية الباكستانية عن تضامنها مع ​السعودية​ في موقفها، بشأن ​تقرير​ الاستخبارات الأمريكية، حول مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي،​ في قنصلية بلاده في ​اسطنبول​ عام 2018.

وأوضحت ​وزارة الخارجية الباكستانية​ في بيان لها، أن "​حكومة​ السعودية، وصفت مقتل المواطن جمال خاشقجي بالجريمة البشعة، وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها، حيث أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد البيان، أن باكستان تقدر جهود السعودية في هذا الصدد، وتعرب عن تضامنها معها، وتؤكد على أهمية احترام سيادة الدول.

وأعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في تقرير مساء أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وافق شخصياً على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقاً لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي  محمد بن سلمان، على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي، اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة، ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

ولاحقاً، ردت السعودية، على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه مساء أمس الجمعة إلى الكونغرس بالقول: إنها ترفضه "رفضاً قاطعاً".

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