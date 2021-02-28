دولي

مقتل 11 شخصاً بهجوم مسلح في المكسيك

مقتل 11 شخصاً بهجوم مسلح في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
أسفر هجوم مسلح، وقع في ولاية خاليسكو في المكسيك، عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقالت النيابة العامة، في هذه الولاية في بيانها: "تم العثور على جثث لعشرة رجال مصابين بطلقات نارية، وهي ملقاة على رصيف أحد الشوارع"، بسحب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للنيابة العامة، تم العثور في أحد المنازل، على جثة شاب، يبدو أنه من القاصرين، وهو مصاب بطلقة نارية".

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه تم كذلك العثور على شخصين، امرأة وطفل، مصابين بطلقات نارية، وتم تقديم المساعدة الطبية لهما.

وأكدت النيابة العامة، أنها باشرت بالتحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

ووفقاً لبعض التقارير الإعلامية، قامت مجموعة من الأشخاص المسلحين بالبنادق، قدمت في ثلاث سيارات، بفتح النار على مجموعة من الأشخاص، كانوا يشربون الخمر على جانب الطريق.

وبعد ذلك فر المهاجمون من مكان الحادث، ثم قدمت الشرطة، وباشرت بتمشيط المنطقة، بمشاركة طائرات الهليكوبتر.

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