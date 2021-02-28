(كورونا) بالعالم: أكثر من مليونين و538 ألف وفاة و114 مليوناً و408 آلاف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ مليونين وأكثر من 538 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 114 مليوناً وما يزيد على 408 آلاف إصابة، تعافى منهم 89 مليوناً، ونحو 965 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس السبت، تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 387 ألفاً و764 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,103 حالات وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,554 وفاة)، والبرازيل (1,275 وفاة)، والمكسيك (782 وفاة)، وروسيا (439 وفاة)، وبولندا التي انضمت الى الدول الخمس مسجلة (303 وفيات).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (64,320 إصابة)، والبرازيل (59,438 إصابة)، وفرنسا (23,996 إصابة)، وايطاليا (18,916 إصابة)، والهند (17,346 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (524,669 وفاة)، والبرازيل (254,263 وفاة)، والمكسيك (185,257 وفاة)، والهند (157,087 وفاة)، وبريطانيا (122,705 وفيات).



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,202,824 إصابة)، والهند (11,096,731 إصابة)، والبرازيل (10,517,232 إصابة)، وروسيا (4,246,079 إصابة)، وبريطانيا (4,170,519 إصابة).