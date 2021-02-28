جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر عسكرية، بسقوط طائرة (هليكوبتر) روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.



وقال أحد قادة قوات الأمن الداخلي الكردية لـ (سكاي نيوز عربية) إن الحادث أسفر عن ثلاثة جرحى من الروس، جراء سقوط الطائرة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأكدت قوات الأمن الداخلي في تل تمر، سقوط الطائرة في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب سقوط الطائرة الروسية.



جدير بالذكر، أن منطقة سقوط الطائرة لا تبعد سوى كيلومترين عن إحدى القواعد الروسية في المنطقة، بحسب مصادر عسكرية.