دولي

قتلى وجرحى في انفجار بمجمع كيميائي بالصين

قتلى وجرحى في انفجار بمجمع كيميائي بالصين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا): "إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، بسبب استنشاق غازات سامة، بعد انفجار الليلة الماضية، في مجمع للألياف الكيميائية في مدينة جيلين بشمال شرقي الصين".

ونقلت الوكالة الصينية، عن السلطات المحلية، اليوم الأحد، أن ثمانية أشخاص آخرين، أصيبوا جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى، وهم في حالة صحية مستقرة.

ولم يتم بعد، تحديد سبب الحادث، ويجري التحقيق للكشف عن ملابساته.

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