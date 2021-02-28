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الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال شخص حاول التسلل من لبنان إلى إسرائيل، حيث جرى نقله للتحقيق لدى قوات الأمن.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، فقد رصدت قوات الجيش، خلال الليلة الماضية، مشتبهاً به، تسلل إلى داخل إسرائيل من داخل لبنان في منطقة جبل روس، حيث ألقت القوات القبض عليه.

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