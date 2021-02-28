شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و100 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 1651 فحصاً مخبرياً.

وأشارت الوزارة في تقرير اليومي، حول تطورات الوضع الوبائي لفيروس (كورونا)، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 55178 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1737.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد المتعافين، بلغ 52891، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 24 حالة.

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