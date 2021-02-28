طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

صورة توضيحية للطائرة الإسرائيلية المتجهة لأبو ظبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الأحد، بأن طائرة إسرائيلية خاصة (4X-CUZ)، أقلعت من مطار "بن غوريون" إلى أبو ظبي.



وأضافت بأن ذلك يأتي كجزء من التحقيقات في حادثة تفجير سفينة رجل الأعمال الإسرائيلي بالقرب من خليج عمان، فيما من المتوقع أن تعود الطائرة بعد ظهر اليوم.



وكانت نفس الصحيفة قالت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري اليوم، محادثات مع كبار قادة مؤسسة الجيش، حول كيفية التصرف أمام حادثة مهاجمة السفينة في خليج عُمان.



وأوضحت الصحيفة، بأن المعضلة الآن بين أمرين: "هل يجب تفويت الأمر بهدف إغلاق قصة الانتقام الإيراني المفتوحة منذ العام الماضي، أم أن الهجوم كان جزءاً من تحرك عدواني جديد ضد إسرائيل، ويجب وضع خط أحمر لذلك".



وقال سفير دولة الاحتلال في الولايات المتحدة، جلعاد أردان: إنه لا يوجد تأكيد واضح بشأن من نفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان.



واستدرك في تصريحات لإذاعة (الجيش): "لكن الانطباع المألوف ولا يخفى على أحد، أن إيران تسعى لمهاجمة أهداف إسرائيلية".



وأضاف: "لن نعلن ردنا عبر وسائل الإعلام، لكن إسرائيل وجيشها وقوى أخرى، تعمل باستمرار ضد أهداف إيرانية"، وفق تعبيره.