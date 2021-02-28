عربي

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة
صورة توضيحية للطائرة الإسرائيلية المتجهة لأبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الأحد، بأن طائرة إسرائيلية خاصة (4X-CUZ)، أقلعت من مطار "بن غوريون" إلى أبو ظبي.

وأضافت بأن ذلك يأتي كجزء من التحقيقات في حادثة تفجير سفينة رجل الأعمال الإسرائيلي بالقرب من خليج عمان، فيما من المتوقع أن تعود الطائرة بعد ظهر اليوم.

وكانت نفس الصحيفة قالت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري اليوم، محادثات مع كبار قادة مؤسسة الجيش، حول كيفية التصرف أمام حادثة مهاجمة السفينة في خليج عُمان.

وأوضحت الصحيفة، بأن المعضلة الآن بين أمرين: "هل يجب تفويت الأمر بهدف إغلاق قصة الانتقام الإيراني المفتوحة منذ العام الماضي، أم أن الهجوم كان جزءاً من تحرك عدواني جديد ضد إسرائيل، ويجب وضع خط أحمر لذلك".

وقال سفير دولة الاحتلال في الولايات المتحدة، جلعاد أردان: إنه لا يوجد تأكيد واضح بشأن من نفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان.

واستدرك في تصريحات لإذاعة (الجيش): "لكن الانطباع المألوف ولا يخفى على أحد، أن إيران تسعى لمهاجمة أهداف إسرائيلية".

وأضاف: "لن نعلن ردنا عبر وسائل الإعلام، لكن إسرائيل وجيشها وقوى أخرى، تعمل باستمرار ضد أهداف إيرانية"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: أول ظهور لـ&#34;محمد بن سلمان&#34; بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل خاشقجي

شاهد: أول ظهور لـ"محمد بن سلمان" بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل خاشقجي

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في بيت لحم والقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في بيت لحم والقدس

جنين: الاحتلال يداهم منزلاً بقرية تعنك ويُطلق قنابل غاز على العمال

جنين: الاحتلال يداهم منزلاً بقرية تعنك ويُطلق قنابل غاز على العمال

غزة: تحذيرات من &#34;نتائج كارثية&#34; لعدم ترخيص شاحنات ومحطات الغاز والبترول

غزة: تحذيرات من "نتائج كارثية" لعدم ترخيص شاحنات ومحطات الغاز والبترول

جنين: إغلاق بلدة الزبابدة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة الزبابدة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد قرارات الحكومة.. &#34;القضاء الأعلى&#34; يُعلن الإجراءات الجديدة لعمل المحاكم

بعد قرارات الحكومة.. "القضاء الأعلى" يُعلن الإجراءات الجديدة لعمل المحاكم

الأسير &#34;علي فرج الله&#34; يدخل عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال

الأسير "علي فرج الله" يدخل عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال

الصحة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الصحة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الأزهر الشريف يدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومنعه رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي

الأزهر الشريف يدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومنعه رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي

منوعات

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حلص في يوم &#34;الصباحية&#34;

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حلص في يوم "الصباحية"

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

عربي

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)