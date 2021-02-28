شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في بيت لحم والقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في بيت لحم والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت عصام محمد طقاطقة (26 عاماً)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من بلدة الطور.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت حي الطور شرق القدس، واعتقلت المواطن محمد خالد خويص (21 عاماً)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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شؤون فلسطينية

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