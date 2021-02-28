جنين: الاحتلال يداهم منزلاً بقرية تعنك ويُطلق قنابل غاز على العمال

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل مواطن في قرية تعنك، وأطلقت قنابل الغاز على العمال، قرب جدار الضم والتوسع العنصري، غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن معتز المهر في قرية تعنك، وفتشته، واستجوبت ساكنيه، كما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال قرب فتحات الجدار في قرية رمانة غرب المدينة، لمنعهم من التوجه للعمل داخل أراضي 48، ولم يبلغ عن إصابات.