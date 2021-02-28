دولي

الهند: ارتفاع عدد قتلى كارثة السد إلى 72 قتيلاً

الهند: ارتفاع عدد قتلى كارثة السد إلى 72 قتيلاً
كارثة سد الهند أودت بحياة عشرات القتلى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات ولاية "أوتارانتشال" شمالي الهند السبت، أن عدد ضحايا كارثة سد الهند ارتفع إلى 72 قتيلا، وما زال البحث عن المفقودين جاريا.

وأوضح البيان الصادر عن الشرطة، أنه "حتى الآن، تم انتشال 72 جثة و30 جزءا من الأشلاء البشرية من مختلف الأماكن"، مضيفاً: أنه "تم التعرف على جثة واحدة من الجثث، فيما يجري تحليل الحمض النووي للجثث التي لم يتم التعرف عليها".

وتابع: "تم الإبلاغ عن فقدان 205 أشخاص حتى الآن في قسم شرطة جوشيماث"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتدفقت مياه الفيضان من السد بغزارة وغمرت المنطقة في مسارها ودمرت المياه أيضا مشروعين للطاقة الكهرومائية ما أسفر عن أعداد كبيرة في الوفيات، بالإضافة إلى تعريض حياة مئات آخرين للخطر، ويعتقد أن تكون أغلبية المفقودين من العاملين بهذه المشاريع.

وهرعت فرق الإنقاذ على الفور للقيام بجهود الإنقاذ في العديد من المناطق، ومن بينها نفق يمتد طوله إلى أكثر من 200 متر لإنقاذ العالقين.

ودفعت السلطات أفراد قوات الأمن والقوات شبه العسكرية والمروحيات العسكرية إلى جانب السكان المحليين، للمساعدة في جهود الإنقاذ.

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