عربي

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض
تدمير صاروخ باليستي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون، تجاه مدينة الرياض، وست طائرات دون طيار "مفخخة".

كما أكد في بيان، أن الحوثيون يتعمدون "التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة".



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