نيوزيلاندا: أكبر مدن البلاد تبدأ عملية الإغلاق الثانية خلال أسبوع



وأعلنت رئيسة الوزراء، جاسيندا ارديرن، عملية إغلاق، لمدة سبعة أيام لمدينة أوكلاند، في ساعة متأخرة من يوم السبت بعد رصد حالة أخرى مجتمعية لـ (كوفيد-19)، وفق ما نقلت صحيفة (الوطن).



وأكدت السلطات الصحية أن الحالة مرتبطة بسلسلة حالات متواجدة تمتد لـ 13 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة اليوم.



وقالت ارديرن في مؤتمر صحفي اليوم: "(كوفيد) يقتل البشر، ويجب ألا نفقد رؤيتنا للأسباب التي نتخذ من أجلها هذه الإجراءات، إنها من أجل انقاذ حياة مواطنينا وسبل عيشنا".





رام الله - دنيا الوطنبدأت أوكلاند أكبر مدينة نيوزيلاندية، عملية الإغلاق الثانية خلال أسبوع، اليوم الأحد، حيث تحاول السلطات الصحية احتواء موجة من مزيد من حالات العدوى بالسلالة البريطانية لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).