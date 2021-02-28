الولايات المتحدة تعتمد لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية، رسميًا، لقاح "جونسون آند جونسون" أحاديّ الجرعة ضد فيروس (كورونا)، حيث يعدّ هذا اللقاح هو الثالث الذي ترخّص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدامه في مواجهة كوفيد-19.



كما يعتبر لقاح "جونسون آند جونسون" أقل تكلفة من لقاحَي "فايزر" و"موديرنا"، فضلا عن إمكانية تخزينه في الثلاجات العادية بدلا من المجمّدات.



وأظهرت التجارب فعالية اللقاح الجديد بنسبة تجاوزت 85% إزاء الحالات الخطرة، ونسبة 66%، إجماليا بعد تضمين حالات الإصابة المتوسطة، وفق ما نقلت صحيفة (الوطن) الكويتية.



وتعدّ الولايات المتحدة أول بلد يعتمد استخدام اللقاح الذي أنتجته شركة "يانسن" البلجيكية، والتي وافقت على تزويد الولايات المتحدة بمئة مليون جرعة بنهاية حزيران/ يونيو.



وطلبت كل من المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا الحصول على جرعات من اللقاح. كما طلبت مبادرة كوفاكس الحصول على 500 مليون جرعة لتوزيعها على الدول الفقيرة.



وأثنى الرئيس الأمريكي على ما وصفه بـ "تطوّر مشجّع وأخبار سارة لكل الأمريكيين" لكنه في الوقت ذاته حذر من أن "المعركة لم تنته بعد".



وقال بايدن: "ونحن نحتفل بهذه الأخبار، أقول لكل الأمريكيين، واظبوا على غسل أيديكم، وحافظوا على التباعد الاجتماعي، واستمروا في ارتداء الكمامات".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما قلت مرارا، الأمور قد تسوء مجددا مع تفشي سلالات جديدة".



وجاء قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بترخيص لقاح "جونسون آند جونسون" بعد إجماع لجنة خارجية من الخبراء يوم الجمعة على اللقاح.