دولي

شاهد: انفصال جبل جليدي كبير بالقارة القطبية الجنوبية

شاهد: انفصال جبل جليدي كبير بالقارة القطبية الجنوبية
كتل جليدية
رام الله - دنيا الوطن
انفصل جبل جليدي ضخم، يوازي حجم باريس أو لندن، من القارة القطبية الجنوبية، قرب محطة بحوث بريطانية، كانت تحذّر منذ وقت طويل من أحداث مشابهة في المنطقة، بحسب علماء  بريطانيون.

وقد انفصلت كتلة الجليد الممتدّة على مساحة تقرب من 1270 كيلومتراً مربعاً عن بقية الطوف الجليدي يوم الجمعة، وفق بيانات جمعتها أدوات بريطانية موضوعة قرب المحطة.

وقالت هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفي" (بي إيه أس) البريطانية للبحوث، بشأن المناطق القطبية، إنّ الحادثة لم تشكل خطراً على حياة أيّ شخص، إذ إنّ الأشخاص الـ 12 الذين كانوا في محطة هالي 7، الواقعة على مسافة أقل من عشرين كيلومتراً من مكان الانفساخ، كانوا قد أُبعدوا من المنطقة جواً منتصف الشهر الجاري، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).

وقالت مديرة الهيئة جاين فرانسس: "فرقنا محضّرة منذ سنوات لانفصال جبل جليدي عن منصة برونت الجليدية"، فيما تراقب الفرق العاملة "يومياً" وضع التفسّخات بفضل "شبكة آلية من أدوات عالية دقة عاملة بنظام التموضع العالمي (جي بي أس) حول المحطة".

ولفتت فرانسس إلى وجود سيناريوهات عدّة ممكنة للأشهر المقبلة، وتتمثّل "إما بابتعاد الجبل الجليدي أو سقوطه وبقائه" في نقطة مجاورة.

وأتاحت هذه البيانات، إثر إرسالها للتحليل في جامعة كامبريدج، بتوجيه إنذار الجمعة، في غياب أيّ شخص في المكان.

ووصف مدير العمليات في هيئة "بي إيه أس" سايمن غارود هذا القرار بأنه "حكيم"، قائلاً: "عملنا يقوم حالياً على الإشراف من كثب على الوضع وتقويم أي أثر محتمل لهذا الانفصال على ما تبقى من منصة الجليد".

ولن تعود الفرق إلى المكان قريباً، إذ ستبقى المحطة مغلقة خلال الفترة المتبقية من الشتاء القطبي.


 

أخبار ذات صلة

الهند: ارتفاع عدد قتلى كارثة السد إلى 72 قتيلاً

الهند: ارتفاع عدد قتلى كارثة السد إلى 72 قتيلاً

نيوزيلاندا: أكبر مدن البلاد تبدأ عملية الإغلاق الثانية خلال أسبوع

نيوزيلاندا: أكبر مدن البلاد تبدأ عملية الإغلاق الثانية خلال أسبوع

بعد خطاب مناهض للجيش.. إقالة سفير ميانمار في الأمم المتحدة

بعد خطاب مناهض للجيش.. إقالة سفير ميانمار في الأمم المتحدة

الولايات المتحدة تعتمد لقاح &#34;جونسون آند جونسون&#34; أحادي الجرعة

الولايات المتحدة تعتمد لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة

جيش الاحتلال يعلن اعتقال شخص عبرَ الحدود من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتقال شخص عبرَ الحدود من لبنان

نتنياهو يجري محادثات مع كبار مؤسسة الجيش بشأن الهجوم على السفينة بخليج عمان

نتنياهو يجري محادثات مع كبار مؤسسة الجيش بشأن الهجوم على السفينة بخليج عمان

أردان: لا يُوجد تأكيد واضح بشأن منفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان

أردان: لا يُوجد تأكيد واضح بشأن منفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان

إعلام إسرائيلي: ملك الأردن التقى وزير الجيش بيني غانتس &#34;سراً&#34;

إعلام إسرائيلي: ملك الأردن التقى وزير الجيش بيني غانتس "سراً"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في بيت لحم والقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في بيت لحم والقدس

جنين: الاحتلال يداهم منزلاً بقرية تعنك ويُطلق قنابل غاز على العمال

جنين: الاحتلال يداهم منزلاً بقرية تعنك ويُطلق قنابل غاز على العمال

غزة: تحذيرات من &#34;نتائج كارثية&#34; لعدم ترخيص شاحنات ومحطات الغاز والبترول

غزة: تحذيرات من "نتائج كارثية" لعدم ترخيص شاحنات ومحطات الغاز والبترول

أجواء غائمة.. تفاصيل وتطورات حالة الطقس في فلسطين

أجواء غائمة.. تفاصيل وتطورات حالة الطقس في فلسطين

جنين: إغلاق بلدة الزبابدة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة الزبابدة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد قرارات الحكومة.. &#34;القضاء الأعلى&#34; يُعلن الإجراءات الجديدة لعمل المحاكم

بعد قرارات الحكومة.. "القضاء الأعلى" يُعلن الإجراءات الجديدة لعمل المحاكم

الأسير &#34;علي فرج الله&#34; يدخل عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال

الأسير "علي فرج الله" يدخل عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال

الصحة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الصحة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

منوعات

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حلص في يوم &#34;الصباحية&#34;

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حلص في يوم "الصباحية"

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

عربي

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)