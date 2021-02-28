دولي

أردان: لا يُوجد تأكيد واضح بشأن منفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان

أردان: لا يُوجد تأكيد واضح بشأن منفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان
السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير دولة الاحتلال في الولايات المتحدة، جلعاد أردان: إنه لا يوجد تأكيد واضح بشأن من نفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان.

واستدرك في تصريحات لإذاعة (الجيش): "لكن الانطباع المألوف ولا يخفى على أحد، أن إيران تسعى لمهاجمة أهداف إسرائيلية".

وأضاف: "لن نعلن ردنا عبر وسائل الإعلام، لكن إسرائيل وجيشها وقوى أخرى، تعمل باستمرار ضد أهداف إيرانية"، وفق تعبيره.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أكد بأن "تقييمه المبدئي" أن إيران تقف وراء الهجوم على سفينة، يملكها إسرائيلي يوم الخميس الماضي.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية/ وشركة (Dryad Global) للأمن البحري، قالت: إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان.

ووفق شبكة (رويترز) فقد قالت (Dryad Global) التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة، وهي شركة إسرائيلية، مسجلة في جزيرة آيل أوف مان، وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.

وأفاد تقرير إعلامي إسرائيلي، في وقت سابق، بأن سفينة "هيل يسري" المملوكة لإسرائيل، والتي تعرضت لتفجير بخليج عمان الخميس الماضي، "أصيبت من فوق سطح الماء"، محملا إيران مسؤولية التفجير.

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