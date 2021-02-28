طعم الله: الوقت يداهمنا ولا يوجد أي وقت لأي تعديل بقانون الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، اليوم الأحد، بأن غداً الاثنين، سيتم نشر سجل الناخبين في جميع مراكز النشر والاعتراض، وعددها 1090 مركز في كافة المحافظات، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقت لأي تعديل في قانون الانتخابات.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأنه بعد نشر السجل، يمكن للمواطنين الاطلاع على بياناتهم وتعدليها في السجل، والسماح للمواطنين بالاعتراض على مواطنين أخرين في السجل.



وشدد طعم الله على أن هذه الفرصة، تعد الأخيرة لتنقيح السجل واستقبال الاعتراضات للانتقال بعد ذلك لفتح باب الترشح وبعدها بدء العملية الانتخابية.



وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابت: "تبدأ فترة الترشح من 20/ 3 إلى 31/ 3 وبعد ذلك يتم مراجعة طلبات الترشح وتنقيحها ومن ثم نشرها لبدء العملية، مؤكداً بأن "اللجنة تنتظر الآن مرسوماً رئاسياً لتحديد اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في أي طعون أو تعديلات أو قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية.



وأكد بأن "الوقت يداهمنا ولا يوجد أي وقت لأي تعديل في قانون الانتخابات، ويمكن أن يحصل ذلك بمرسوم رئاسي ليتم العمل وفق التعديل الجديد".