إعلام إسرائيلي: ملك الأردن التقى وزير الجيش بيني غانتس "سراً"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) صباح اليوم الأحد، بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التقى يوم الجمعة الماضي، "سرّا" بوزير الجيش، بني غانتس في الأردن.
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) صباح اليوم الأحد، بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التقى يوم الجمعة الماضي، "سرّا" بوزير الجيش، بني غانتس في الأردن.
ولم تؤكد أو تنفي الجهات الرسمية في الأردن حتى اللحظة، صحة هذه الأنباء من عدمها.
يشار إلى أن العلاقات بين تل أبيب وعمان، تشهد فتوراً كبيراً منذ عدة سنوات، على خلفية الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وتحديداً في المسجد الأقصى المبارك.
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